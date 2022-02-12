Сайт yii2 - исправить счетчик полезных / недостоверных отзывов

Как есть:

счетчик отражает только действие 1 пользователя, который проставил свои галочки первым - любой следующий пользователь не может отразить свой выбор в тех полях, которыми воспользовался первый посетитель, потому что они уже заняты. 3 поля, доступные к выбору на сайте - в скрин-шоте.

Как надо:

чек-боксы пустые и готовы отразить выбор текущего пользователя. Цифры справа от чек-боксов отражают выбор всех предыдущих пользователей - они увеличиваются на +1 для соответствующего поля после того, как текущий пользователь проставит свои галочки. За один сеанс пользователь может добавить / снять 1 к полям, но не более (не может накручивать значения).

Пример страницы со счетчиком: https://inspektorpraci.eu/o-firme/184_dreman-dreman