zamkoviy

Алексей zamkoviy

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Более 12 лет опыта веб-разработки.

Более 2 лет опыта хобби-разработки игр.

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0 из 5

Отзывы заказчиков

AlexShap
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Yii2, php - встроить страницу с формой в другую страницу сайта
PHPYii
Продолжили работу, все предельно понятно и профессионально, надеюсь на сотрудничество в дальнейшем
Спасибо за сотрудничество ! Опять отличный опыт и быстрая оплата !
Ответный отзыв
jokerrs
31 год
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Yii2 поправить таблицу цен
Yii
Потратил уйму времени, чтобы найти толкового специалиста для заказа. Теперь про Алексея. К работе приступил сразу, разжевывать ничего не пришлось. Сказал, что сделает сегодня - сделал сегодня. 10/10
Всё хорошо по заданию, приятно было работать !
Ответный отзыв
AlexShap
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сайт на yii2 - поставить капчу
Yii
Коммуникация на высшем уровне, исполнение с учетом пожеланий и эффективности решений, рекомендую к сотрудничеству
Всё кратко и по делу. Спасибо за приятное сотрудничество !
Ответный отзыв