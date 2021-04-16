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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
PHPYii
Продолжили работу, все предельно понятно и профессионально, надеюсь на сотрудничество в дальнейшем
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество ! Опять отличный опыт и быстрая оплата !
$10
10 баллов
4 года назад
Yii
Потратил уйму времени, чтобы найти толкового специалиста для заказа. Теперь про Алексея. К работе приступил сразу, разжевывать ничего не пришлось. Сказал, что сделает сегодня - сделал сегодня. 10/10
Ответный отзыв
Всё хорошо по заданию, приятно было работать !
$10
10 баллов
4 года назад
Yii
Коммуникация на высшем уровне, исполнение с учетом пожеланий и эффективности решений, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Всё кратко и по делу. Спасибо за приятное сотрудничество !