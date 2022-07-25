Подготовить рекомендации по SEO для редизайна сайта

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Закрыт9 заявок444 просмотра

Добрый вечер!

Есть сайт маркетингового агентства, мы будем делать его редизайн. Необходимо подготовить рекомендации по SEO. В дальнейшем возможно сотрудничество по продвижению сайта. 

Обращаю внимание на рейтинг и отзывы. Если вы только зарегистрировались на сайт бирже - вашу кандидатура не рассматриваю, а так же при отсутствии отзывов, либо их малого количества.

Всем успехов! 

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mars0777
Евгений 
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