Добрый вечер!

Есть сайт маркетингового агентства, мы будем делать его редизайн. Необходимо подготовить рекомендации по SEO. В дальнейшем возможно сотрудничество по продвижению сайта.

Обращаю внимание на рейтинг и отзывы. Если вы только зарегистрировались на сайт бирже - вашу кандидатура не рассматриваю, а так же при отсутствии отзывов, либо их малого количества.

Всем успехов!