Необходимо оптимизировать адреса страниц для повышения их эффективности в поисковых системах. Обратите внимание на страницы с проблемами CLS и LCP, а также на страницы, которые не обрабатываются pagespeed. Уточните, насколько это влияет на видимость страниц в поиске.