Необходимо провести продвижение лендинга сайта компании, специализирующейся на производстве матрасов для оптового сбыта. Основное внимание уделяется SEO-оптимизации для повышения видимости в поисковых системах и привлечения целевой аудитории.
Настройка карточки OZON SEO
Требуется СЕО оптимизация карточек на озоне и вб, общее количество около 80 штук
Карточкам более года
Тема - канцтовары.
Заявки фрилансеров
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