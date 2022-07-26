Настройка карточки OZON SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки406 просмотров

Требуется СЕО оптимизация карточек на озоне и вб, общее количество около 80 штук

Карточкам более года

Тема - канцтовары. 

3 года назад
guest_16588432358464
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Оксана
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Продвижение лендинга

    $250

    Необходимо провести продвижение лендинга сайта компании, специализирующейся на производстве матрасов для оптового сбыта. Основное внимание уделяется SEO-оптимизации для повышения видимости в поисковых системах и привлечения целевой аудитории.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подготовить рекомендации по SEO для редизайна сайта

    Ищем специалиста для подготовки рекомендаций по SEO в рамках редизайна сайта маркетингового агентства. Требуются опытные фрилансеры с положительными отзывами. Возможность дальнейшего сотрудничества по продвижению сайта.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Search Console - неэффективные адреса страниц

    Необходимо оптимизировать адреса страниц для повышения их эффективности в поисковых системах. Обратите внимание на страницы с проблемами CLS и LCP, а также на страницы, которые не обрабатываются pagespeed. Уточните, насколько это влияет на видимость страниц в поиске.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется консультация SEO специалиста

    Ищется SEO специалист для консультации по оптимизации SAAS проекта в фин тематике. Учитываются особенности мультиязычности и большое количество страниц. Предпочтительные технологии: Vue.js + Nuxt.js или React.js + Next.js. Заявки должны содержать опыт работы с аналогичными проектами и примеры.

    Next.jsVue.js
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Вывести сайт в топ 3 Гугл и Яндекс

    Требуется повысить позиции сайта по ремонту бытовой техники в поисковых системах Гугл и Яндекс до топ-3. Сайт уже занимает 2-ю позицию в некоторых городах. Необходимо провести SEO-оптимизацию для всех остальных городов. Сайт разработан на ВордПресс.

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поднять посещаемость сайта

    Задача заключается в повышении посещаемости сайта с помощью SEO-оптимизации. Необходимо взаимодействовать с публикациями, просматривать фото и задавать вопросы о доставке через Авито. Основное внимание уделяется улучшению видимости сайта в поисковых системах.

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO-продвижение сайта в Google

    Требуется SEO-продвижение сайта https://themafia.by/ в Google для Минска с бюджетом до 300$. Необходимы рекомендации по запросам, ответ на вопросы о текущих позициях и предложения по улучшению SEO. Укажите срок выполнения, цену и состав услуг.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад