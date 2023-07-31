Станислав Мордвинцев s_mordvincevs_mordvincev
38 летРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Эксперт по продающему веб-дизайну и комплексному интернет-маркетингу, бизнес-консультант. Опыт 15 лет. Бюджеты от 150 ТР
Уникальный адаптивный продающий ДИЗАЙН САЙТОВ И ЛЕНДИНГОВ С ВЫСОКИМ ЮЗАБИЛИТИ от дизайнера-маркетолога широкого профиля, бизнес-консультанта с более чем 15-летним опытом.
ПОЧЕМУ ЛИДЕРЫ ВЫБИРАЮТ МЕНЯ:
- Единственный дизайнер, являющийся одновременно арт-директором, интернет-маркетологом широкого профиля и бизнес-консультантом
- Вхожу в ТОП30 дизайнеров FL.RU: https://www.fl.ru/users/a_mordvinceva/
- Фриланс - единственный вид моей деятельности, ежемесячный доход: от 300 до 600 ТР
- Только положительные отзывы (в т.ч. последние: http://prntscr.com/lvkmal), 20 - 30 заявок в день от жаждущих со мной работать
- Четкая схема работы и оплаты, самая высокая скорость, правок по качеству не бывает, 100% тех, кто со мной работал, обращаются снова
- Стратегический подход к бизнесу клиента, затраты клиентского времени на проект минимальны, мне не нужно говорить, что мне делать, разбираюсь в процедуре проектирования, дизайна, верстки, программирования, продвижения, продаж ОТ и ДО
- Три высших образования (психология, программирование, менеджмент), спикер многих IT-конференций, разработчик единственного в мире сервиса автоматической оценки веб-проектов, генерации прототипов и текстов в зав-ти от контента, гуру по части автоматизации любых бизнес-процессов
Цены, сроки, условия и порядок сотрудничества: https://goo.gl/7D1Mjc (я не работаю на чужих условиях).
Преимущества: https://goo.gl/eQFWV2
Мое аудиообращение: https://goo.gl/X3Avqm (писал как черновик, но там все сказано)
При заинтересованности жду в скайпе: s.mordvincev.
Я против войны в Украине!
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