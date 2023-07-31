Эксперт по продающему веб-дизайну и комплексному интернет-маркетингу, бизнес-консультант. Опыт 15 лет. Бюджеты от 150 ТР

Уникальный адаптивный продающий ДИЗАЙН САЙТОВ И ЛЕНДИНГОВ С ВЫСОКИМ ЮЗАБИЛИТИ от дизайнера-маркетолога широкого профиля, бизнес-консультанта с более чем 15-летним опытом.

ПОЧЕМУ ЛИДЕРЫ ВЫБИРАЮТ МЕНЯ:

Единственный дизайнер, являющийся одновременно арт-директором, интернет-маркетологом широкого профиля и бизнес-консультантом

Вхожу в ТОП30 дизайнеров FL.RU: https://www.fl.ru/users/a_mordvinceva/

Фриланс - единственный вид моей деятельности, ежемесячный доход: от 300 до 600 ТР

Только положительные отзывы (в т.ч. последние: http://prntscr.com/lvkmal), 20 - 30 заявок в день от жаждущих со мной работать

Четкая схема работы и оплаты, самая высокая скорость, правок по качеству не бывает, 100% тех, кто со мной работал, обращаются снова

Стратегический подход к бизнесу клиента, затраты клиентского времени на проект минимальны, мне не нужно говорить, что мне делать, разбираюсь в процедуре проектирования, дизайна, верстки, программирования, продвижения, продаж ОТ и ДО

Три высших образования (психология, программирование, менеджмент), спикер многих IT-конференций, разработчик единственного в мире сервиса автоматической оценки веб-проектов, генерации прототипов и текстов в зав-ти от контента, гуру по части автоматизации любых бизнес-процессов

Среди клиентов: Rambler, LP Generator, IBM, EOS, Smart-Soft, Dr.Web, Pozvonim, Texterra, ПВК, Ангстрем, Эльдорадо, Kenwood, Regmarkets.

Цены, сроки, условия и порядок сотрудничества: https://goo.gl/7D1Mjc (я не работаю на чужих условиях).

Преимущества: https://goo.gl/eQFWV2

Мое аудиообращение: https://goo.gl/X3Avqm (писал как черновик, но там все сказано)

При заинтересованности жду в скайпе: s.mordvincev.