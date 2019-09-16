Со Станиславом было приятно работать: легкое общение, понятное и четкое ТЗ – никаких сложностей. Всегда был на связи и при необходимости давал уточнения по вопросам, что позволило быстро завершить его заказ. Оплату по БС отправил в тот же день. Рекомендую!