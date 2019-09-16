Frontend-разработчик
- Стек: HTML 5, CSS 3, JS.
- Верстка любой сложности - адаптивность и кроссплатформенность
- Работа с CMS (Tilda, WordPress)
- Поддержание работы сайта
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Tilda
Спасибо Евгению за работу, все было сделано оперативно, никаких замечаний нет. Буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Со Станиславом было приятно работать: легкое общение, понятное и четкое ТЗ – никаких сложностей. Всегда был на связи и при необходимости давал уточнения по вопросам, что позволило быстро завершить его заказ. Оплату по БС отправил в тот же день. Рекомендую!