Evgeniy-Zharkov

Евгений Evgeniy-Zharkov

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Frontend-разработчик
  • Стек: HTML 5, CSS 3, JS.
  • Верстка любой сложности - адаптивность и кроссплатформенность
  • Работа с CMS (Tilda, WordPress)
  • Поддержание работы сайта
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Отзывы заказчиков

s_mordvincev
Станислав 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Подключить платежи на лендинге на Тильде
Tilda
Спасибо Евгению за работу, все было сделано оперативно, никаких замечаний нет. Буду еще обращаться.
Со Станиславом было приятно работать: легкое общение, понятное и четкое ТЗ – никаких сложностей. Всегда был на связи и при необходимости давал уточнения по вопросам, что позволило быстро завершить его заказ. Оплату по БС отправил в тот же день. Рекомендую!
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