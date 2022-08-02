Необходимо настроить передачу данных в Google Analytics и Яндекс Метрику для нового проекта. Задача включает добавление Google Tag Manager, настройку счетчиков и целей для отслеживания кликов по WhatsApp и сообщений. Также требуется передача уникальных ID и телефонных номеров в amoCRM для формирования базы лидов и клиентов.
Реклама сайта в поисковых запросах (сервис по проф. ориентации школьни
Нужно:Поднять в топ поиска сайтСамостоятельно найти ключевые запросы, оптимизировать SEOПредоставлять статистикуАдекватный бюджет
Сам сайт на финальном этапе разработки, через 2-3 дня будет готовАдекватный бюджет
Эффективным результатом будет высокая конверсия. Проверять будем статистикой РК
Рассматриваю исключительно индивидуальных специалистовНе готов работать с агентствами и посредниками
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