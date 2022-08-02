Реклама сайта в поисковых запросах (сервис по проф. ориентации школьни

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок218 просмотров

Нужно:Поднять в топ поиска сайтСамостоятельно найти ключевые запросы, оптимизировать SEOПредоставлять статистикуАдекватный бюджет

Сам сайт на финальном этапе разработки, через 2-3 дня будет готовАдекватный бюджет

Эффективным результатом будет высокая конверсия. Проверять будем статистикой РК

Рассматриваю исключительно индивидуальных специалистовНе готов работать с агентствами и посредниками

3 года назад
iserdario
Сердар 
31 год
3 года в сервисе
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2 года назад

Заявки фрилансеров

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Поисковые системы (SEO)
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