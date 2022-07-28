Требуется продвижение готового сайта в поисковых системах. Ищем пунктуальных специалистов с опытом в SEO. Важна эффективность и знание актуальных методов продвижения.
Передать данные в гугл аналитикс / яндекс метрику
Для нового проекта необходимо подключить с нуля передачу данных
На сайте стоит виджет воцапа куда пишут клиенты. Лиды падают в амо срм
Необходимо
1 добавить гугл tag manager на сайте
2 в него добавить коды новых счетчиков метрики и аналитикс
3 в счетчиках добавить 2 цели: «клик по воцапу» и «написал в воцап» (клик легко сделать, а «написал в воцап» нужно тащить событие из амо срм)
4 добавить при написании в воцап сообщение с уникальным ID чтобы отслеживать источник лида и ютм метку и эти данные передавались в карточку амо и в счетчиках можно было видеть конверсию по источникам
5 передавать телефоны «тех кто написал в воцап» и тех кто в статусе «оплатил» в амо срм в 2 отдельные аудитории внутри метрики и гугл аналитикс, чтобы формировалась база лидов и клиентов для лукэлайка
Начните ответ с цифры 0 и укажите срок
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