Для нового проекта необходимо подключить с нуля передачу данных

На сайте стоит виджет воцапа куда пишут клиенты. Лиды падают в амо срм

Необходимо

1 добавить гугл tag manager на сайте

2 в него добавить коды новых счетчиков метрики и аналитикс

3 в счетчиках добавить 2 цели: «клик по воцапу» и «написал в воцап» (клик легко сделать, а «написал в воцап» нужно тащить событие из амо срм)

4 добавить при написании в воцап сообщение с уникальным ID чтобы отслеживать источник лида и ютм метку и эти данные передавались в карточку амо и в счетчиках можно было видеть конверсию по источникам

5 передавать телефоны «тех кто написал в воцап» и тех кто в статусе «оплатил» в амо срм в 2 отдельные аудитории внутри метрики и гугл аналитикс, чтобы формировалась база лидов и клиентов для лукэлайка

Начните ответ с цифры 0 и укажите срок