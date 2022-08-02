Требуется разработка темплейтов в Excel для SEO плана и SEO предложения. SEO план должен содержать группы работ и список задач (off SEO, on SEO и др.). SEO предложение должно включать услуги и цены для клиентов. Ожидается четкое и структурированное оформление документов.
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