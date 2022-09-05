Специалист по продвижению проекта в поиске

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен14 заявок438 просмотров

Сайт занимается продажей всего спектра товаров для электрики.

На сегодня в 2 странах на 2 языках.

Сайт имеет очень много товаров и продукции, более 20 тыс найменований.

Хотим выйти на новую страну и рынок.

Нужен специалист который имеет хороший опыт развития мульти региональных и многоязычных проектов.

Проект только для опытных специалистов.

3 года назад
pisandr
Алекс 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

artem_seo
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
18 минут назад
3 года назад
$1500
30 дней
Артем хорошо понимает специфику англоязычной ниши и развития в нескольких странах. Мы получили много полезной информации и задали хороший темп развития. Хорошее время онлайн, быстрая связь. Работа вышла дороже чем предполагалось, но результатами я остался доволен.
Интересный проект, своевременная оплата, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Андрей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
12 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Поисковые системы (SEO)
artem_seo
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
18 минут назад
3 года назад
#1
Поисковые системы (SEO)
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
11 минут назад
27 отзывов
3 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
90 отзывов
3 года назад
Борис
 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
20 отзывов
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
онлайн
17 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Виталий
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов
3 года назад
Андрей
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
19 минут назад
106 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Никита
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
11 дней назад
3 года назад
Игорь
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
Александр
 
42 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
28 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
18 часов назад
25 отзывов
3 года назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
16 часов назад
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3 года назад
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