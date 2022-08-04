Закупить трафик и вывести страницы в топ-10

Есть 2 задачи для реализации.1. Задача:Поднять позиции каждой страницы сайтов в топ10 за 4 мес по коммерческим ключевым запросам. Запросы предоставим, ссылки сайтов направлю в личные сообщения.Тематика учиться/обучение/курсы "название соответствующей профессии"2. Задача:Необходимо будет закупить трафик на эти же сайты, распределив его на август/ сентябрь/ октябрь/ ноябрь. Важен плавный рост.на первый сайт:август +300 трафикасентябрь +400 октябрь +500ноябрь +600на второй сайт:август +100 трафикасентябрь +150 октябрь +200ноябрь +250 на третий сайт:август +30 трафикасентябрь +50 октябрь +80ноябрь +120