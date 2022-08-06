Продвижение в google maps

Требуется SEO специалист для эффективного продвижения нового сайта по профориентации. Необходимо привлечь пользователей, включая родителей и школьников, чтобы они оставляли заявки. Цель - вывести сайт в ТОП Яндекс и Гугл по ключевым запросам в сегменте «Профориентация». Возможность дальнейшего сотрудничества на других проектах при успешном результате.