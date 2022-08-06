Требуется провести сбор и кластеризацию информационных поисковых запросов по тематике чай для региона Россия. В отчете необходимо предоставить группы ключевых запросов с указанием их частотности. Укажите стоимость выполнения задачи.
Продвижение в google maps
Продвижение в google maps, отзывы
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