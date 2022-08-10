Задача заключается в парсинге аудитории из чатов Telegram по заданным ключевым словам. Необходимо разработать функционал, который будет автоматически добавлять ссылки для парсинга. Ожидается создание удобного инструмента для работы с данными из Telegram.
Ищу человека для сбора семантики
Ищу человека, который поможет со сбором ключевых слов из Ahrefs / KWfinder
Необходимо:
- Знание английского языка
- Опыт сбора семантических ядер в бурже
- Опыт постановки задач для копирайтеров
- Необходимо для мультиязычного сайта делать семантику (тематика финансы)
- Необходимо искать идеи для новых статей
- Необходимо делать задание для копирайтеров
- Я быстро обучу всему что вы не знаете
- Я дам все платные инструменты которые необходимы для работы
- Быстрый рост ЗП (зависит от количества закрытых задач)
- Много языков: научитесь работать с семантикой на самых популярных языках
- Я ищу только фултайм человека (удаленно)
- Я ищу только человека со знанием английского языка
- Я ищу только человек с опытом работы в семантике
- Вышлите пример последней семантики которую вы собирали
- Вышлите пример последнего ТЗ для копирайтеров которое вы делали
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