Ищу человека для сбора семантики

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки391 просмотр

Ищу человека, который поможет со сбором ключевых слов из Ahrefs / KWfinder

Необходимо:

  • Знание английского языка
  • ﻿ Опыт сбора семантических ядер в бурже
  • Опыт постановки задач для копирайтеров
Задача:

  • Необходимо для мультиязычного сайта делать семантику (тематика финансы)
  • Необходимо искать идеи для новых статей
  • Необходимо делать задание для копирайтеров
Что я предлагаю:

  • Я быстро обучу всему что вы не знаете
  • Я дам все платные инструменты которые необходимы для работы
  • Быстрый рост ЗП (зависит от количества закрытых задач)
  • Много языков: научитесь работать с семантикой на самых популярных языках
Важно:

  • Я ищу только фултайм человека (удаленно)
  • Я ищу только человека со знанием английского языка
  • Я ищу только человек с опытом работы в семантике
При ответе на вакансию:

  • Вышлите пример последней семантики которую вы собирали
  • Вышлите пример последнего ТЗ для копирайтеров которое вы делали
3 года назад
guest_15796998047782
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Євгенія
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
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Александр
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
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3 года назад
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