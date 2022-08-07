Продвижение по конкурентному запросу

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Закрыт7 заявок409 просмотров

SEO tools = https://site-submit.com.ua/

Продвинуть сайт по запросу "SEO tools" в гугл на 1 место.

Есть английская версия https://site-submit.com.ua/en/

Укажите возможно ли это и какие сроки. Домен PR3, DR26 (был 60). Главная страницы выпала из топа лет 6 назад, остался только 1 сервис генератор текста который на 1 месте.

3 года назад
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