SEO tools = https://site-submit.com.ua/

Продвинуть сайт по запросу "SEO tools" в гугл на 1 место.

Есть английская версия https://site-submit.com.ua/en/

Укажите возможно ли это и какие сроки. Домен PR3, DR26 (был 60). Главная страницы выпала из топа лет 6 назад, остался только 1 сервис генератор текста который на 1 месте.