Необходимо продвинуть сайт по запросу 'SEO tools' на первое место в Google. Укажите, возможно ли это и какие сроки нужны для достижения результата. Домен имеет PR3 и DR26, главная страница выпала из топа 6 лет назад, остался только один сервис генератор текста на первом месте.