Анализ, оптимизация, продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок401 просмотр

Добрый день.Меня интересует анализ вновь созданного сайта в тематике грузоперевозок, его возможные ошибки, если надо - сео оптимизация, а также мероприятия по раскрутке и продвижению сайта. Сделать упор на приоритетные страницы. Жду предложений от "свободных художников"

3 года назад
guest_16602284553041
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Євгенія
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 отзывов(-1)
3 года назад
Андрей
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
11 дней назад
3 года назад
Артем
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
33 отзыва
3 года назад
#1
Поисковые системы (SEO)
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
90 отзывов
3 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
16 часов назад
25 отзывов
3 года назад
Артем
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
Игорь
 
43 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 отзывов
3 года назад
Александр
 
42 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
28 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
19 минут назад
17 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
онлайн
106 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)

  • Похожие заказы

  • Распиарить игру

    Необходимо распиарить игру для увеличения мотивационного трафика в Google Play. Ожидается SEO-оптимизация и стратегии для привлечения пользователей. Фокус на создании видимости и увеличении загрузок приложения.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу человека для сбора семантики

    Требуется специалист для сбора семантики для мультиязычного сайта в тематике финансы. Необходим опыт работы с инструментами Ahrefs и KWfinder, знание английского языка, а также умение ставить задачи копирайтерам. Предоставляются платные инструменты и обучение. Ищется фултайм сотрудник с опытом в семантике.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг аудитории из чатов/групп в телеграмм

    Задача заключается в парсинге аудитории из чатов Telegram по заданным ключевым словам. Необходимо разработать функционал, который будет автоматически добавлять ссылки для парсинга. Ожидается создание удобного инструмента для работы с данными из Telegram.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Закупка ссылок на 3 биржах

    Требуется размещение ссылок через 3 сервиса для продвижения сайта онлайн-кинотеатра. Общий бюджет составляет 100.000 р в месяц. Используйте площадки Rotapost, GoGetLinks и Sape для размещения контекстных и релевантных ссылок.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение по конкурентному запросу

    Необходимо продвинуть сайт по запросу 'SEO tools' на первое место в Google. Укажите, возможно ли это и какие сроки нужны для достижения результата. Домен имеет PR3 и DR26, главная страница выпала из топа 6 лет назад, остался только один сервис генератор текста на первом месте.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение по конкурентному запросу

    Задача заключается в продвижении сайта по запросу 'SEO tools' в Google на 1 место. Необходимо оценить возможности и сроки выполнения. Домен имеет PR3 и DR26, главная страница выпала из топа 6 лет назад, остался только один сервис на 1 месте.

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение в google maps

    Задача включает в себя продвижение бизнеса в Google Maps, работу с отзывами и SEO-оптимизацию. Необходимо разработать стратегию для увеличения видимости и привлечения клиентов.

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад