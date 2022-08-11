Необходимо распиарить игру для увеличения мотивационного трафика в Google Play. Ожидается SEO-оптимизация и стратегии для привлечения пользователей. Фокус на создании видимости и увеличении загрузок приложения.
Анализ, оптимизация, продвижение сайта
Добрый день.Меня интересует анализ вновь созданного сайта в тематике грузоперевозок, его возможные ошибки, если надо - сео оптимизация, а также мероприятия по раскрутке и продвижению сайта. Сделать упор на приоритетные страницы. Жду предложений от "свободных художников"
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