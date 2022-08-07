У нас на очереди несколько видео, которые мы планируем выложить на YouTube.Нам нужно чтобы вы подобрали через сервис vidIQ (нужна лицензия) теги для этих видео и добавили их в нашу гугл таблицу (скрин прикрепил и ссылку на таблицу тоже).Сделать нужно до четверга.После выполнения нужно прикрепить несколько скринов, на каждом должно быть видно что теги подобранные вами — зеленые по vidIQ. Теги для 1 видео — 1 скрин.Сервис vidIQ: https://vidiq.com/ru/Наша табличка-контент план: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ByOm0mip_tbYncqAcdoqNO0CX_ipnjx73icX6iZJ6ro/edit?usp=sharingСрин с пояснениями: https://drive.google.com/file/d/1fkSaKhVaiqQ7f5Zre8ZFeIUYOrpXcBs6/view?usp=sharingВсего видео 10 шт (в таблице 1 – 10)