Работы по wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен12 заявок177 просмотров

Необходимо переделать шапку на сайте http://shop.do-it.fit и сделать как в приложенном файле. Только лого, телефоны и т.д. оставить те что есть.

WordPress
6 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SparkyBooMan
Ибодуллоев 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Спасибо! Рекомендую для любых задач! Профессиональный программист!
Рекомендую как надежного заказчика, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

SparkyBooMan
Ибодуллоев 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад