Добрый день! Нужно сделать рейтинг тематических сайтов на моем сайте в WORDPRESS. Верстка уже есть! ТЗ в картинках приложил, по каждому пункту подробно разъясню исполнителю. Оплата VIZA, Яндекс-Деньги, ...
Работы по wordpress
Необходимо переделать шапку на сайте http://shop.do-it.fit и сделать как в приложенном файле. Только лого, телефоны и т.д. оставить те что есть.
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