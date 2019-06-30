Специалист UMI CMS

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка137 просмотров

Небольшие правки.

1) В разделах Советы и Видео убрать даты публикаций.

2) Добавить поле в карточке товара.

3) И поставить код сервиса ClickFrog.

6 лет назад
SergeevPavel
Павел 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров