Фильтр по таксономиям WP

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Завершен1 заявка160 просмотров

Сайт на WP.

Есть Произвольный тип записи и несколько таксономий, требуется настроить фильтр, как на данном примере

https://funfrom.me/gifts

WordPress
6 лет назад
AgamiLait
Руслан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$45
1 день
Escrow
Работаем уже второй раз - все отлично - решение одновременно простое, без лишних "ненадобностей". Будем работать дальше.
Как всегда на высшем уровне)

Заявки фрилансеров

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
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