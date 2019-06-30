Сайт на dle 1. Закрыть тегом META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW" страницы (список дам) 2. Добавить автоматическую приписку на все Title на всех страницах сайта. Текст приписки: | Компания Name ...
Новостной сайт на WordPress
Добрый день,
Сайт на WordPress
Тематика: Новостной
Что необходимо:
Сайт – 3 основные категории
Тема – NewsPaper – (на TeamForest – item/newspaper/5489609) – уже куплена
Установка – Elementor
Логин: Обычная регистрация, Google & Facebook
Остальные страницы:
- About Company
- Contact Us
- Privacy Policy
- GDPR – Cookie Policy [CMS]
- Terms and Conditions
RSS подписка
Мультиязычность – Английский, Немецкий
Формы – Subscribe form, Popups, Exit intent, Cookie policy approval
Кнопки шеринга в соц. сетях: Facebook, Twitter
Готовый к SEO
Дополнительные фичеры:
Google Analytics
Google Tag Manager
Установка SSL certificate
Сайт будет установлен на Амазоне AWS. Инфраструктура – AWS ECS – контейнер.
База Данных – AWS RDS
Цена договорная.
Готов работать со студией или серьезным опытным фрилансером имеющим время под проект
В заявке необходимо указать предполагаемое время разработки и примерную цену. Понятно, что точно будем знать после собеседования
Спасибо
Заявки фрилансеров
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