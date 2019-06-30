Новостной сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок195 просмотров

Добрый день, 

Сайт на WordPress 

Тематика: Новостной 

Что необходимо: 

Сайт – 3 основные категории 

Тема – NewsPaper – (на TeamForest – item/newspaper/5489609) – уже куплена 

Установка – Elementor 

Логин: Обычная регистрация, Google & Facebook 

Остальные страницы: 

- About Company 

- Contact Us 

- Privacy Policy 

- GDPR – Cookie Policy [CMS] 

- Terms and Conditions 

RSS подписка 

Мультиязычность – Английский, Немецкий 

Формы – Subscribe form, Popups, Exit intent, Cookie policy approval 

Кнопки шеринга в соц. сетях: Facebook, Twitter 

Готовый к SEO 

Дополнительные фичеры: 

Google Analytics 

Google Tag Manager 

Установка SSL certificate 

Сайт будет установлен на Амазоне AWS. Инфраструктура – AWS ECS – контейнер.  

База Данных – AWS RDS  

Цена договорная. 

Готов работать со студией или серьезным опытным фрилансером имеющим время под проект 

В заявке необходимо указать предполагаемое время разработки и примерную цену. Понятно, что точно будем знать после собеседования 

Спасибо

ElementorWordPress
6 лет назад
nikolaevroman
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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