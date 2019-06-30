Задача во вложении
Сайт на вордпресс
Всем привет.
Нужно собрать сайт на вордпресс
Всего 5 страниц, дизайн прикрепил. https://yadi.sk/d/57C-XNbQgSIAhA
К сожалению на большой бюджет не расчитываем так как еще дальше будем туда прикручивать личный кабинет, макеты еще делает дизайнер. Так что на перспективу.
Напишите за сколько готовы выполнить и сколько займет времени.
Пред оплату не даем. Возможно на половине работы часть.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
Небольшие правки. 1) В разделах Советы и Видео убрать даты публикаций. 2) Добавить поле в карточке товара. 3) И поставить код сервиса ClickFrog.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Свёрстанный сайт нужно натянуть на Wordpress. С возможностью добавлять новые записи в блоге и фотографии. Сколько по стоимости и срокам?Системы управления (CMS)21 заявкаЗакрыт6 лет назад
На сайте есть два языка, русский и английский, Необходимо добавить украинский язык, добавить флажок переключения. Напрямую через базу или восстановив доступ к админке. Так как после переноса клиенту на сервер админка не пускает, доступ ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт на WP. Есть Произвольный тип записи и несколько таксономий, требуется настроить фильтр, как на данном примере https://funfrom.me/giftsЗавершен6 лет назад
- $33
Добрый день Сайт royal-kovka.ru Правки https://yadi.sk/d/VhEcp_21BMkwmg Все, кроме последнего Постоплата 2000 рубЗавершен6 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужен аналог сайта на вордпресс https://rezerv.nalog.ru По сути там главная и пару внутренних страниц. Сколько будет стоить данная работа и сколько займет времени? Приступить ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо переделать шапку на сайте http://shop.do-it.fit и сделать как в приложенном файле. Только лого, телефоны и т.д. оставить те что есть.Завершен6 лет назад
доработать сайт согласно аудита( в приложении)Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Установлен Ocstore 2.3 https://seegi.ee/ У него масса модификаций. Последнее время постоянно вирусы появляются. Надо или обновить до актуальной версии Ocstore с надеждой, что там исправлены какието уязвимости. Или обновить ...Завершен6 лет назад