Сайт на вордпресс

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Закрыт12 заявок230 просмотров

Всем привет.

Нужно собрать сайт на вордпресс

Всего 5 страниц, дизайн прикрепил. https://yadi.sk/d/57C-XNbQgSIAhA

К сожалению на большой бюджет не расчитываем так как еще дальше будем туда прикручивать личный кабинет, макеты еще делает дизайнер. Так что на перспективу.

Напишите за сколько готовы выполнить и сколько займет времени.

Пред оплату не даем. Возможно на половине работы часть.

WordPress
6 лет назад
Develangel
Александр 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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