Всем привет.

Нужно собрать сайт на вордпресс

Всего 5 страниц, дизайн прикрепил. https://yadi.sk/d/57C-XNbQgSIAhA

К сожалению на большой бюджет не расчитываем так как еще дальше будем туда прикручивать личный кабинет, макеты еще делает дизайнер. Так что на перспективу.

Напишите за сколько готовы выполнить и сколько займет времени.

Пред оплату не даем. Возможно на половине работы часть.