shavelsky

Владислав shavelsky

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Backend PHP developer (Yii2 + Bitrix)

Основные технологии с которыми работаю - Bitrix и Yii2. 

Так же имеются знания по HTML, CSS, JS.

Помимо этого помогу настроить хостинговый сервер и вынести сайт на продакшен.

Занимаюсь транскрибацией6 и набором текста

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

halm
Илья 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Поправить сайт на основе Yii (контент + кодинг)
Yii
Все, что требовалось сделано в установленные сроки, с учетом замечаний. Рекомендую!
Заказчик предоставил конкретно поставленное ТЗ, оперативно отвечал на вопросы, оплата с срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв