Backend PHP developer (Yii2 + Bitrix)

Основные технологии с которыми работаю - Bitrix и Yii2.

Так же имеются знания по HTML, CSS, JS.

Помимо этого помогу настроить хостинговый сервер и вынести сайт на продакшен.

Занимаюсь транскрибацией6 и набором текста