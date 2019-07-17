Backend PHP developer (Yii2 + Bitrix)
Основные технологии с которыми работаю - Bitrix и Yii2.
Так же имеются знания по HTML, CSS, JS.
Помимо этого помогу настроить хостинговый сервер и вынести сайт на продакшен.
Занимаюсь транскрибацией6 и набором текста
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Yii
Все, что требовалось сделано в установленные сроки, с учетом замечаний. Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик предоставил конкретно поставленное ТЗ, оперативно отвечал на вопросы, оплата с срок. Рекомендую к сотрудничеству!