Переезд на PrestaShop

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки108 просмотров

Необходимо перенести небольшой интернет магазина с платформы DrupalCommerce на Prestashop (другие не предлагать).  

Цена и сроки обсуждаются. 

Требования к результату работы: 

1. Адреса страниц должны в точности повторять адреса сайта оригинала. 

2. Обязательно должна быть мобильная версия с возможностью выбора языка и валюты не входя в меню. 

3. Главная страница и страница каталога могут быть разными страницами. 

4. Оформление "футера" переносить не следует, вместо него необходимо разместить меню сайта, разделенное на категории. 

5. Должен быть перенесен весь функционал: мультиязычность, мультивалютность, способы оплаты, способы доставки, возможность добавления и размещения отзывов о сайте/товаре. 

6. Основные элементы оформления должны быть перенесены. 

7. Задание считается выполненным тогда, когда сайт находится на хостинге заказчика и в точности соответствует заданию. 

Требования к исполнителю: 

- обязательное наличие портфолио 

- опыт расботы с PrestaShop 

- честность,  

- обязательность,  

- аккуратность. 

Необходимо будет предоставить подробный план выполнения работ, в котором указать что конкретно я получу в результате выполнения задания, когда и какие будут промежуточные результаты.

PrestaShop
6 лет назад
tarasovivann
Иван 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров