Переезд на PrestaShop

Необходимо перенести небольшой интернет магазина с платформы DrupalCommerce на Prestashop (другие не предлагать).

Цена и сроки обсуждаются.

Требования к результату работы:

1. Адреса страниц должны в точности повторять адреса сайта оригинала.

2. Обязательно должна быть мобильная версия с возможностью выбора языка и валюты не входя в меню.

3. Главная страница и страница каталога могут быть разными страницами.

4. Оформление "футера" переносить не следует, вместо него необходимо разместить меню сайта, разделенное на категории.

5. Должен быть перенесен весь функционал: мультиязычность, мультивалютность, способы оплаты, способы доставки, возможность добавления и размещения отзывов о сайте/товаре.

6. Основные элементы оформления должны быть перенесены.

7. Задание считается выполненным тогда, когда сайт находится на хостинге заказчика и в точности соответствует заданию.

Требования к исполнителю:

- обязательное наличие портфолио

- опыт расботы с PrestaShop

- честность,

- обязательность,

- аккуратность.

Необходимо будет предоставить подробный план выполнения работ, в котором указать что конкретно я получу в результате выполнения задания, когда и какие будут промежуточные результаты.