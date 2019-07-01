Перенести сайт с WordPress на....

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки153 просмотра

Есть готовый сайт на WordPress http://rlu.ru/0147r5

Проблема в очень низкой скорости работы. Нужно предложение по переносу на оптимальный движок, с минимальным кол-вом глюков и хорошим SEO

WordPress
6 лет назад
Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров