Необходимо внести небольшое количество правок в сайт на основе Yii, в основном связаны с контентом. Часть контента есть в админке, часть придется лезть в код. Поэтому знание Yii обязательно. Ссылку на сайт ...
Перенести сайт с WordPress на....
Есть готовый сайт на WordPress http://rlu.ru/0147r5
Проблема в очень низкой скорости работы. Нужно предложение по переносу на оптимальный движок, с минимальным кол-вом глюков и хорошим SEO
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