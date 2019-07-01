Обновление сайта (Джумла)

Уважаемые исполнители, необходимо обновить 2 сайта до новейшей версии Джумлы. В данный момент обновления не проходят, выдается ошибка, которую необходимо устранить. Далее надо изменить дизайн, ТЗ по первому сайту в прикрепленном файле. Возможно, ошибка удалится при изменении дизайна. При удачном сотрудничестве второй сайт будет изменен по аналогии с первым. Просьба, указывайте в заявках сумму желаемого вознаграждения. И предупреждаю, что наша компнаия не работает по предоплате.