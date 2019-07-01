Обновление сайта (Джумла)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки112 просмотров

Уважаемые исполнители, необходимо обновить 2 сайта до новейшей версии Джумлы. В данный момент обновления не проходят, выдается ошибка, которую необходимо устранить. Далее надо изменить дизайн, ТЗ по первому сайту в прикрепленном файле. Возможно, ошибка удалится при изменении дизайна. При удачном сотрудничестве второй сайт будет изменен по аналогии с первым. Просьба, указывайте в заявках сумму желаемого вознаграждения. И предупреждаю, что наша компнаия не работает по предоплате.

Joomla
6 лет назад
Snowrooms
Ольга 
51 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров