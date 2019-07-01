Нагрузка на сайт

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Закрыт8 заявок152 просмотра

Есть сайт на WP + WooCommerce

Работает очень медленно, хостов (реальные пользователей) нет.

Нужно разобраться есть ли возможность оптимизировать нагрузку и предложить варианты.

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WooCommerceWordPress
6 лет назад
dmgordon
Гордон 
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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