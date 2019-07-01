Уважаемые исполнители, необходимо обновить 2 сайта до новейшей версии Джумлы. В данный момент обновления не проходят, выдается ошибка, которую необходимо устранить. Далее надо изменить дизайн, ТЗ по первому сайту в прикрепленном файле. Возможно, ошибка удалится ...
Нагрузка на сайт
Есть сайт на WP + WooCommerce
Работает очень медленно, хостов (реальные пользователей) нет.
Нужно разобраться есть ли возможность оптимизировать нагрузку и предложить варианты.
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