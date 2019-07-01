Правки на сайте (джумла)

Необходимо перенести небольшой интернет магазина с платформы DrupalCommerce на Prestashop (другие не предлагать). Цена и сроки обсуждаются. Требования к результату работы: 1. Адреса страниц должны в точности повторять адреса сайта оригинала. ...
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