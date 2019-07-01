Доделать интеграцию верстки с WP

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Закрыт6 заявок164 просмотра

Исполнитель начал натяжку на WP и по итогу пропал. 

Нужно доделать начатое, страницы похожи, около 10 штук. 

Верстку пришлю в личных сообщениях.

WordPress
6 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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