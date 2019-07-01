Доделать интеграцию верстки с WP

Есть сайт на CMS Prestashop 1.5.5 установили бесплатный SSL нужно настроить чтобы сайт корректно отображался на https возможно нужно прописать редиректы, используем виртуальный хостинг. Вообщем если взять любую картинку, к примеру https://starboard.by/img//m/45-manufacturer_logo.jpg то она открывается и работает, сам ...