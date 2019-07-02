Восстановить статью на Википедии

Здравствуйте, сайт - http://apocrifos.net/ То что есть сейчас для нескольких разделов, как понимаю не годиться, надо создать отдельные кастом типы для каждого раздела, более подробно в ТЗ , также отдельно полный архив с ...
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Заявки фрилансеров
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