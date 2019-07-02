Работы с сайтом на dle

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки173 просмотра

Задача 

Сайт на dle 

1. Закрыть тегом META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW" страницы (список дам) 

2. Добавить автоматическую приписку на все Title на всех страницах сайта. 

Текст приписки: | Компания Name 

3. На страницах статей в разделе (категории) «Блог» заменить Н1 с «Блог» на название статьи. И сделать так, чтобы при создании новых страниц заголовок уходил в h1.

DLE
6 лет назад
kopenko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров