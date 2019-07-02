Поднять оценку pagespeed insights в зеленую зону

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Закрыт14 заявок204 просмотра

Здравствуйте! Нужно увеличить баллы в pagespeed для сайта на wordpress и вывести в зеленую зону (90+). Увеличивал плагинами, но возникает проблема со скриптами.

WordPress
6 лет назад
popovmixa
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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