Здравствуйте! Нужно увеличить баллы в pagespeed для сайта на wordpress и вывести в зеленую зону (90+). Увеличивал плагинами, но возникает проблема со скриптами.
Сайт недвижимости
Добрый день.
Необходимо создать сайт по недвижимости Таиланда, выполнить ТОЧНУЮ КОПИЮ этого сайта - https://clck.ru/GqdNo со всем его дизайном, фильтрами, функционалом и с точной копией мобильной версией! Позиции копировать все не надо, только по 10 в каждом каталоге. Буду признателен если вы сразу отправите примеры ваших работ, озвучите конкретную стоимость выполнения работы и сроки.
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