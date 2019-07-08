Посадка сайта на modx

Есть уже сверстанный сайт, точнее лендинг, необходимо его натянуть на modx, в админку максимально выводим все блоки. ссылку скину в ЛС. От вас сроки и стоимость.

У кого есть параллельный проект, проблемы со связью, оперативностью, кто может работать только, например, ночью, опыт работы менее года - просьба не беспокоится, эта задача не для вас. И нас не беспокойте)) Спасибо.