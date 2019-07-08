Посадка сайта на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки299 просмотров

Есть уже сверстанный сайт, точнее лендинг, необходимо его натянуть на modx, в админку максимально выводим все блоки. ссылку скину в ЛС. От вас сроки и стоимость.

У кого есть параллельный проект, проблемы со связью, оперативностью, кто может работать только, например, ночью, опыт работы менее года - просьба не беспокоится, эта задача не для вас. И нас не беспокойте)) Спасибо.

MODX
6 лет назад
BezNebes
Лиля 
41 год
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
час назад
6 лет назад
$60
2 дня
Escrow
Спасибо за работу! Работа сдана раньше поставленного срока, поправки вносились оперативно, отличная коммуникация.
Всё отлично: задача, оперативная связь, оплата. Приятное сотрудничество, спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
час назад
6 лет назад