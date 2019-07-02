Верстка и программирование на Modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок216 просмотров

Есть 3 сайта на ModX, необходимы разовые услуги верстальщика-программиста для внесения доработок. 

Если есть опыт в ModX, пишите цены, сроки, примеры работ.

MODX
6 лет назад
bespalovpetr
Пётр 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров