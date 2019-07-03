Мелкие правки + amp версия сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки218 просмотров

Подробное тз по ссылке если кратко,то нужно изменить меню сайта, добавть амп версию на некоторые страницы сайта и мелкие правки

сайт bananafix.in.ua

wordpress

https://docs.google.com/document/d/12-PyO_FdYhePjut2i-ngBOxitTildBpiJMzowGQkPd4/edit?usp=sharing

Укажите стоимость ваших услуг, время и распишите как будет происходить настройка amp

WordPress
6 лет назад
yark_pris
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров