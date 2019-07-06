Редактирование информации на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок168 просмотров

Добрый день!

Нужно поправить и дополнить информацию на сайте joomla.

Напишите примерные цены, опыт работ с этим движком.

Joomla
6 лет назад
prodvi2
Юлия 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров