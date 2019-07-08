Сайт из вебархива натянуть на вордпресс.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок241 просмотр

Есть сайт, объемом 9 страниц, скачанный из вебархива через роботулз, нужно насадить его на вп. Сроки горят, завтра 16:00 край. Обязательно быть на связи. Жду ваших предложений. Бюджет небольшой 40$-50$, положительнейший отзыв и дальнейшее сотрудничество в дальнейшем тому кто спасет.

WordPress
6 лет назад
koksattack
Николай 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

veronika_zueva
Вероника 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 отзывов(-3)
6 лет назад
$50
1 день
Высший балл. Работа в кратчайшие сроки, сделано качественно, всегда на связи. Абсолютно никаких нареканий. Теперь знаю к кому обратиться в будущем. Спасибо!
Спасибо за интересное сотрудничество! С Николаем очень приятно работать. Всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

veronika_zueva
Вероника 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 отзывов(-3)
6 лет назад