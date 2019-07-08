Сайт из вебархива натянуть на вордпресс.

Есть сайт, объемом 9 страниц, скачанный из вебархива через роботулз, нужно насадить его на вп. Сроки горят, завтра 16:00 край. Обязательно быть на связи. Жду ваших предложений. Бюджет небольшой 40$-50$, положительнейший отзыв и дальнейшее сотрудничество в дальнейшем тому кто спасет.