1. YITH Wishlist - при отправке Виш-листа себе на почту, письмо приходит пустым (без добавленных товаров) 2. При добавлении новых товаров через админку, на мобильном телефоне новые позиции не отображаются (на десктопе все ок; стоит WP ...
Нужен программист на WP
Есть шаблон на WP, нужно сделать поисковик по отелям. (обращаться к xml- шлюзу).
Все найденные отели Должны сохраняться (информация о новых или удаленных проверяется 1 раз в день) Должна быть возможность добавлять информацию для СЕО.
Сам поисковик должен иметь фильтрацию отелей.
Более подробное ТЗ в личку отправим.
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