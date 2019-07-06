Нужен программист на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки11423 просмотра

Есть шаблон на WP, нужно сделать поисковик по отелям. (обращаться к xml- шлюзу). 

Все найденные отели Должны сохраняться (информация о новых или удаленных проверяется 1 раз в день) Должна быть возможность добавлять информацию для СЕО.  

Сам поисковик должен иметь фильтрацию отелей. 

Более подробное ТЗ в личку отправим. 

WordPress
6 лет назад
Skarlatt
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов

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