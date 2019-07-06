Нужен программист на WP

Есть шаблон на WP, нужно сделать поисковик по отелям. (обращаться к xml- шлюзу).

Все найденные отели Должны сохраняться (информация о новых или удаленных проверяется 1 раз в день) Должна быть возможность добавлять информацию для СЕО.

Сам поисковик должен иметь фильтрацию отелей.

Более подробное ТЗ в личку отправим.