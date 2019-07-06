Wordpress/Woocommerce Исправить проблемы

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Закрыт3 заявки137 просмотров

1. YITH Wishlist - при отправке Виш-листа себе на почту, письмо приходит пустым (без добавленных товаров)

2. При добавлении новых товаров через админку, на мобильном телефоне новые позиции не отображаются (на десктопе все ок; стоит WP Fastest Cache, кэш страниц чистится)

WooCommerceWordPress
6 лет назад
motolex
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров