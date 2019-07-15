Внедрить Битрикс на готовый кодинг

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок179 просмотров

Есть HTML кодинг нового сайта и есть старый сайт как основа для функционала. Необходимо сделать внедрение функционала Битрикс Старт. Шаблон, меню (2 уровня), включаемые области, Инфоблоки (новости, статьи, ссылки, баннеры) обратная связь (сделать чтоб сообщения оставались в инфоблоке и сообщение уходило на почту). Необходимо повторить структуру текущего сайта и перенести статичный контент. 

Доплачу если перенесете все новости с изображениями. На текущем сайте все можно забрать из MySQL.

Крайний срок: 12.07.2019.

HTMLMySQL
6 лет назад
halm
Илья 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$85
3 дня
Escrow
Все что требовалось исполнено. Правки и замечания учтены. Рекомендую.
Хороший заказчик, четкое ТЗ, оплата в срок! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад