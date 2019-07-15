Внедрить Битрикс на готовый кодинг

Есть HTML кодинг нового сайта и есть старый сайт как основа для функционала. Необходимо сделать внедрение функционала Битрикс Старт. Шаблон, меню (2 уровня), включаемые области, Инфоблоки (новости, статьи, ссылки, баннеры) обратная связь (сделать чтоб сообщения оставались в инфоблоке и сообщение уходило на почту). Необходимо повторить структуру текущего сайта и перенести статичный контент.

Доплачу если перенесете все новости с изображениями. На текущем сайте все можно забрать из MySQL.

Крайний срок: 12.07.2019.