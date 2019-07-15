Здравствуйте. Имеется сайт https://luiphilipp-gel.ru на платформе битрикс "бизнес". Шаблон Аспро. Установлены все обновления. Задача: вывести дополнительное фото (more_photo) вида слайдер в списке товаров в мобильной версии. Как это сделано на сайте https://www.krasotkapro.ru/catalog/gel_laki/. На превью должны быть ...
Внедрить Битрикс на готовый кодинг
Есть HTML кодинг нового сайта и есть старый сайт как основа для функционала. Необходимо сделать внедрение функционала Битрикс Старт. Шаблон, меню (2 уровня), включаемые области, Инфоблоки (новости, статьи, ссылки, баннеры) обратная связь (сделать чтоб сообщения оставались в инфоблоке и сообщение уходило на почту). Необходимо повторить структуру текущего сайта и перенести статичный контент.
Доплачу если перенесете все новости с изображениями. На текущем сайте все можно забрать из MySQL.
Крайний срок: 12.07.2019.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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