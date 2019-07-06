Добавить слайдер в превью товаров

Здравствуйте. Имеется сайт https://luiphilipp-gel.ru на платформе битрикс "бизнес". Шаблон Аспро. Установлены все обновления.

Задача: вывести дополнительное фото (more_photo) вида слайдер в списке товаров в мобильной версии. Как это сделано на сайте https://www.krasotkapro.ru/catalog/gel_laki/. На превью должны быть видны две минималистичные стрелки при нажатии которых картинки товаров сменяют друг друга. Так же превью можно "свайпать" пальцем.