Добавить слайдер в превью товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок155 просмотров

Здравствуйте. Имеется сайт https://luiphilipp-gel.ru на платформе битрикс "бизнес". Шаблон Аспро. Установлены все обновления.

Задача: вывести дополнительное фото (more_photo) вида слайдер в списке товаров в мобильной версии. Как это сделано на сайте https://www.krasotkapro.ru/catalog/gel_laki/. На превью должны быть видны две минималистичные стрелки при нажатии которых картинки товаров сменяют друг друга. Так же превью можно "свайпать" пальцем.

6 лет назад
indeviatic
Алексей 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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