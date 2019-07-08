Front-end

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Закрыт5 заявок153 просмотра

Необходимо интегрировать верстку в файлы шаблона (yii1)

Проект типовой (сайт-визитка состоящий из главной и идентичных 3-х страниц)

В наличии:

  • файлы верстки (html css js)
  • рабочий сайт (с "левой" версткой)
  • GIT
CSSGitHTMLJavaScript
6 лет назад
inde-x
44 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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