Worpdress – доработка.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт16 заявок224 просмотра

Доброго времени суток. 

Нужна небольшая доработка касаемо меню на сайте WP 

подробности кандидату

WordPress
6 лет назад
nesterovfedor
Фёдор 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров