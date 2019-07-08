Необходимо интегрировать верстку в файлы шаблона (yii1) Проект типовой (сайт-визитка состоящий из главной и идентичных 3-х страниц) В наличии: файлы верстки (html css js)рабочий сайт (с "левой" версткой)GIT
Worpdress – доработка.
Доброго времени суток.
Нужна небольшая доработка касаемо меню на сайте WP
подробности кандидату
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