AlinaGreat

Пишите только, если Вы реально разбираетесь в этой cms. Оплата по безопасной сделке. Если понравится сотрудничество, то завтра будет ещё один проект. =)
- $15Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно изменить фон на 3х разных фотографиях согласно требованиям. требования несложные. Из 3х фото мы выбираем ту, которая больше нравится и затем меняем ещё 5. За каждую фотографию оплата 1 $. Такой работы в дальнейшем ...Обработка фотографий52 заявкиЗакрыт5 лет назад
Можно ли это сделать для всех фотографий, просто поменяв код?Обработка фотографий10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Помочь перенести и объяснить предельно понятно как это делается.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Доработки, в-основном, лёгкие. Я знаю как многие из них делать, но с несколькими могу ошибиться. Нужен человек, который очень хорошо разбирается не только в CMS, но и может сделать незначительные изменения в коде быстро. Буду ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Интересуют только преподаватели русского языка или студенты педагогических ВУЗов, которые разбираются в старославянском. Контрольную пришлю исполнителю. Доделывать немного, но нужен человек который реально в этом разбирается.Контрольные, Задачи и Тесты7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Курсовая работа по программированию (методы и средства защиты информации). Только для программистов или студентов ВУЗов, обучающихся по этой специальности. 25- 30 страниц. можно не очень хорошо, главное в соответствии с методическиим указаниями и желательно сегодня=))) ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $1
Поднять уникальность текста . Текст лёгкий. Это часть реферата по психологии. Интересуют только люди, которым интересен этот предмет. Жду Ваших предложений=)Рерайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужно дописать статью.Рерайтинг15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $35
Нужно пошагово помочь внести изменения: их всего немного, примерно 5 -7(но они и в консоли, и в коде должны производиться). Я занимаюсь администрированием джумла достаточно давно и потому многое сама понимаю. Всю работу выполняю я, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Текст небольшой Интересуют только профессиональные переводчики или учителя.Переводы11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Интересуют только профессиональные переводчики или учителя французского.Переводы10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Интересуют только учителя немецкого языка.Переводы10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Работа нужна небольшая( максимум 2 страницы) 2 теоретических вопроса (ответы по 1- 2 абзаца - строго не больше!) + 1 задача.Контрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $30
Сайт вот этот: www.missitaly.ru Пишите сразу с конкретными предложениями относительно самого сайта.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Нужно написать 3 небольшие статьи для информационного сайта.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $6
Перевести 4 страницы текста. Только для людей с высшим профильным образованием по французскому языку=)))Переводы12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $2
Всего 1 страница. Предложения для мотивации.Завершен7 лет назад
- $2
Всего 1 страница неплотного текста.Завершен7 лет назад
- $4
Сделать перевод с русского на французский (всего 2 стр неплотного текста)Завершен7 лет назад