AlinaGreat

Алина AlinaGreat

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Chizaro
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Курсовая работа по программированию (криптография)
Отличный заказчик, всегда была на связи. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Очень ответственный и быстрый исполнитель! Сделал сложную работу всего за 6 часов! Рекомендую=)))
Ответный отзыв
an4121
Анна 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Сделать перевод с русского на французский (1 стр.)
Пожалуйста! Обращайтесь! ))
Спасибо=)))
Ответный отзыв
an4121
Анна 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Перевод с русского на французский (1 стр. неплотного текста)
Все отлично!
Текст переведён профессионально=)))
Ответный отзыв
an4121
Анна 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Сделать перевод с русского на французский
Как всегда, самые приятные впечатления от сотрудничества.
Прекрасное владение французским языком!=)
Ответный отзыв
an4121
Анна 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Перевод с русского на французский
Все отлично, спасибо за приятное сотрудничество!
Спасибо большое!=)))
Ответный отзыв
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