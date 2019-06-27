Доделать контрольную по старославянскому

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт7 заявок447 просмотров

Интересуют только преподаватели русского языка или студенты педагогических ВУЗов, которые разбираются в старославянском. Контрольную пришлю исполнителю. Доделывать немного, но нужен человек который реально  в этом разбирается.

6 лет назад
AlinaGreat
Алина 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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