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Контрольные, Задачи и Тесты11 заявок
Закрыт
6 лет назад
Задание по математическому анализу
ответ на вопросы
Решить задачу по Механике!
Решение четко по данному заданию
Нужен 2 рівень)
Условия 1 Рисунок 2.1
1) После суточной открутки креатива вы потратили 8128 руб и получили 1897 переходов с CTR = 0,82%. Вычислите текущее значение eCPM креатива. 2) Вы льете 100 инсталлов в день на протяжении одной недели. Средний ...
нужно помочь написать контрольную по испаскому. два сочинения по видео. каждую на страницу.
Потрібно зробити як швидше
Сейчас через несколько минут начнётся контрольная и нужно будет решить задачи за 2 курс
Имеются 2 выборки. И гипотезы H0: мат.ожид1-мат.ожидание2=120 H1: мат.ожид1-мат.ожидание2 >120 по расчетам отвергается H0. Необходимо рассчитать ошибку 2 рода