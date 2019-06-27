Решить задачу по "Механике"

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Завершен2 заявки213 просмотров

Решить задачу по Механике!

6 лет назад
DmitryMali
Дмитрий 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Puchkovaekaterin
Катерина 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Супер, выполнила работу по механике точно в срок. а так же помогла дополнительно бесплатно!!! Рекомендую 5 *
Рекомендую. Очень подробно и внятно обьяснено задание. Предоплата, оплата в срок 10/10

Заявки фрилансеров

Puchkovaekaterin
Катерина 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад