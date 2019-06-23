Задание по математическому анализу
Нужен человек, который понимает математику и физику
Задача: решить тестовые задания по физике и математике в режиме онлайн
По уровню сложности – не сложнее заданий ЕГЭ.
Дата: 29.06.2019 – с 8:00 (мск); оба предмета в один день.
Связь будет осуществляться посредством мессенжера: telegram / viber
Программа и форма по предметам: https://drive.google.com/open?id=13rv-cAjD7Mo2EAyJddlcsJoFBqc6cyDA
Выбранный исполнитель
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