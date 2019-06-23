Нужен человек, который понимает математику и физику

$79
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт2 заявки229 просмотров

Задача: решить тестовые задания по физике и математике в режиме онлайн

По уровню сложности – не сложнее заданий ЕГЭ. 

Дата: 29.06.2019 – с 8:00 (мск); оба предмета в один день. 

Связь будет осуществляться посредством мессенжера: telegram / viber 

Программа и форма по предметам: https://drive.google.com/open?id=13rv-cAjD7Mo2EAyJddlcsJoFBqc6cyDA 

6 лет назад
recloud
Данил 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AlisHia
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$79
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

AlisHia
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад