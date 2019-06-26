Потрібно як по бистріше
ТАУ (Составить систему уравнений в пространстве состояний и ...)
Добрый день, требуется составить систему уравнений в пространстве состояний и найти передаточную функцию вход-выход, модулятор – выход, а также передаточные функции для напряжения на промежуточном конденсаторе и ток индуктивности. Высылаю файлик в маткаде в котором есть схема преобразователя, а так же я нашел дифференциальные уравнения для данной схемы, в интервале импульса и паузы. В системе 4 переменных состояния.
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