ТАУ (Составить систему уравнений в пространстве состояний и ...)

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Добрый день, требуется составить систему уравнений в пространстве состояний и найти передаточную функцию вход-выход, модулятор – выход, а также передаточные функции для напряжения на промежуточном конденсаторе и ток индуктивности. Высылаю файлик в маткаде в котором есть схема преобразователя, а так же я нашел  дифференциальные уравнения для данной схемы, в интервале импульса и паузы. В системе 4 переменных состояния.  

6 лет назад
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6 лет назад

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